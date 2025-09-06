Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall bei Treis-Karden (Nachtragsmeldung)

Treis-Karden (ots)

Der Polizei in Cochem wurde gegen ca. 14:30 ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer auf der L202 bei Treis-Karden (Flaumbachtal) gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einem Kastenwagen/Reisemobil. Dabei verstarb der 41-jährige Kradfahrer.

Die L202 musste für die Verkehrsunfallaufnehme mehrere Stunden gesperrt werden.

