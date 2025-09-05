PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sonderkontrollen im Dienstgebiet der Polizei Remagen

Remagen (ots)

Am 3. September 2025 führten Polizeikräfte zwischen 14 und 21 Uhr im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Remagen umfangreiche Kontrollen durch.

Im Fokus standen kriminalitätsbelastete Bereiche wie Bahnhöfe, öffentliche Grünanlagen und die Rheinpromenade. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt: unter anderem der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln (Kokain, Amphetamin, Ecstasy und Cannabis) sowie das Mitführen verbotener Gegenstände (Schlagring, Einhandmesser). Zudem kam es zu Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz. Ein Haftbefehl konnte vollstreckt werden.

Ziel der Maßnahmen ist es, strafbares Verhalten konsequent zu verfolgen und das Sicherheitsniveau im öffentlichen Raum zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Remagen
Telefon: 02642-938-20
PIRemagen@Polizei.RLP.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

