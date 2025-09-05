PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMY: Bedrohung Minderjähriger im HIT-Markt Ahrweiler - Zeugenaufruf -

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Die hiesige Dienststelle erhielt durch einen anonymen Hinweisgeber Kenntnis davon, dass am 15.08.2025 im HIT-Markt in Ahrweiler mehrere Kinder im Alter von etwa 10-12 Jahren durch eine männliche Person mit körperlicher Gewalt bedroht wurden. Demnach hatten die Kinder einen freilaufenden Hund im Markt festgestellt, der ohne Leine und Halsband unterwegs war. Sie brachten ihn zu einem Mitarbeiter des Marktes. Kurz darauf trat ein bislang unbekannter Mann an sie heran und gab sich als Besitzer des Hundes aus. Er äußerte den Kindern gegenüber, dass er sie schlagen werde, wenn sie den Hund ein weiteres Mal anfassen würden. Die Kinder verließen daraufhin verängstigt den Markt.

Wer kann sachdienliche Angaben zum Hundebesitzer und den betroffenen Kindern machen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Max-Planck-Straße 2
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: +49 261 103-57399
E-Mail: pibadneuenahr@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

