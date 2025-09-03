PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Cochem - Zeugen gesucht

Cochem (ots)

Am Mittwoch, dem 03.09.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr auf dem REWE-Parkplatz, Markweg 3 in 56812 Cochem zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter PKW womöglich beim Ein- oder Ausparken im hinteren Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vor Ort konnten an dem beschädigten PKW rote Lackanhaftungen festgestellt und gesichert werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cochem telefonisch in Verbindung zu setzen, Tel. 02671-984/0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984/0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 17:23

    POL-PDMY: Pressebericht der Polizei Adenau am Wochenende vom 29.08.2025 - 31.08.2025

    Adenau (ots) - Auch am vergangenen Wochenende fanden sich wieder zahlreiche Besucher rund um den Nürburgring ein. Zudem fand in der Innenstadt von Adenau das beliebte, autofreie Heimatfest statt. Durch die Polizeiinspektion Adenau wurden insgesamt 14 Verkehrsunfälle aufgenommen. Eine Person wurde im Zusammenhang eines Verkehrsunfalles leicht verletzt. In drei ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 09:55

    POL-PDMY: Geschädigter und Zeugen gesucht

    Sinzig (ots) - Am 27.08.2025 gegen 19:00 Uhr kam es in Sinzig im Bereich der Kläranlage zu einem Angriff eines Fahrradfahrers zum Nachteil eines bisher unbekannten Jugendlichen, der mit einem kleinen Hund unterwegs war. Im Anschluss attackierte der Tatverdächtige zwei Fahrradfahrer und verletzte diese teils nicht unerheblich. Die Tat konnte durch einen ebenfalls bisher unbekannten Passanten durch couragiertes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren