POL-WAF: Ahlen. Patient floh aus Krankenhaus und stieg in fremde Autos

Warendorf (ots)

Am Freitag, 1.8.2025 flüchtete ein 30-Jähriger gegen 10.05 Uhr aus dem Ahlener Krankenhaus. Da er sich in Lebensgefahr befand, fahndeten Polizisten nach dem Mann aus Hamm. Dabei beobachteten sie, wie er auf der Walstedder Straße vor Autos lief und in einen fremden Pkw stieg. Die Fahrerin weigerte sich ihn mitzunehmen, so dass der Mann wieder ausstieg. Als er die Polizisten entdeckte, wollte er zunächst in den Streifenwagen steigen, überlegte es sich dann doch anders. Als der Hammenser flüchten wollte, hinderten Polizisten ihn daran. Dabei leistete der 30-Jährige Widerstand und schlug einen Polizisten, der leicht verletzt wurde. Die Beamten konnten den Hammenser unter Kontrolle bringen. Im Anschluss brachten Rettungskräfte den Kranken zurück ins Krankenhaus.

