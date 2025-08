Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert über Kreisverkehr gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 2.8.2025, 3.50 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Milter Straße in Warendorf. Ein 51-jähriger Everswinkler befuhr mit seinem Pkw die Stadtstraße Nord in Richtung Milter Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Everswinkler mit dem Pkw geradeaus über den Kreisverkehr und fuhr in Richtung Milte weiter. Nach einer kurzen Strecke hielt er auf dem Radweg an, wo er von zwei Warendorfern angesprochen wurde. Daraufhin flüchtete der 51-Jährige in einen Wald. Dort fanden ihn die alarmierten Polizisten. Weil der Everswinkler absolut fahruntüchtig war, ließen die Beamten ihm Blutproben entnehmen. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Bei dem Alleinunfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.400 Euro.

