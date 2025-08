Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Autofahrer war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein

Warendorf (ots)

Am Samstag, 2.8.2025, gegen 20.30 Uhr kam es auf der Ennigerstraße in Neubeckum zu einem Alleinunfall. Ein 22-Jähriger befuhr die Ennigerstraße in Richtung Enniger und kam nach rechts von der Straße ab. Anschließend ließ sich der Münsteraner von einer 42-Jährigen aus Ahlen abholen. Nachdem die Polizei an der Unfallstelle war, kamen die Frau und der Verursacher zurück. Da der 22-Jährige einen alkoholisierten Eindruck machte, ließen ihm die Polizisten Blutproben entnehmen. Den Führerschein konnten sie nicht sicherstellen, da der Münsteraner keinen besitzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.350 Euro.

