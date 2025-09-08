PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei Adenau vom 07.09.2025 "Sonderkontrollen Raser und Poser am Nürburgring"

Adenau (ots)

Bei den Sonderkontrollen der Polizei Adenau am vergangenen Wochenende im Bereich des Nürburgrings war bei 4 Pkw die Betriebserlaubnis erloschen. 8 Verantwortliche müssen sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unnötiger Lärmverursachung stellen. 2 Fahrzeugführer überholten verbotswidrig rechts und 3 Fahrzeugführer lenkten ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss. Weiterhin konnten 8 Personen die geforderten Dokumente nicht vorzeigen bzw. hatten an der Front ihres Pkw kein Kennzeichen angebracht.

Auf der B 258 (Kirmutscheider Kreuzung) wurde eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hier kam es zu 6 Verstößen, wobei der Schnellste bei erlaubten 50 km/h mit 73 km/h gemessen wurde.

Bei 13 Verantwortlichen der Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um nichtdeutsche Verkehrsteilnehmer. Hier wurden zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens Sicherheitsleistungen (per Kartenzahlung) einbehalten.

Bei 2 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt, wovon ein Pkw durch einen beauftragten Abschlepper abgeschleppt werden musste, da der Umbau für andere Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr darstellte .

