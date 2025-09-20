PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Arbeitsgerät in Wershofen

Wershofen (ots)

Diebstahl von Arbeitsgerät in Wershofen.

In der Nacht am Samstag den 15.09.2025 entwendet 2-3 unbekannte Täter in einem Zeitraum von 23:00 - 23:50 Uhr eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Ortschaft Wershofen. Das 400 Kg schwere Arbeitsgerät wurde mit einer Art Rollbrett von seinem Abstellplatz in der Hauptstraße 31 abtransportiert. Vermutlich wurde das Gerät zu einem Transporter oder Anhänger verschoben. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum geben. Wer verfügt eventuell über eine Haustürkamera die den Tatort mit einbezieht?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
piadenau@polizei.rlp.de
Telefon: 02651-925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 11:35

    POL-PDMY: Illegale Abfallablagerung

    Grafschaft-Bölingen (ots) - Am 12.09.2025 wurde der Polizei die Ablagerung mehrerer Behältnisse mit Altöl neben einem Wirtschaftsweg in Verlängerung der Elligstraße in Grafschaft-Bölingen gemeldet. Durch bislang unbekannten Täter wurden mehrere Gebinde mit Überresten von Altöl, Lösemittel und anderer umweltschädlicher Substanzen illegal entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Mayen unter der Tel. ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 07:19

    POL-PDMY: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Mayen (ots) - Am 08.09.2025 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall vor der Lebenshilfe in Mayen, Alte Hohl 20. Ein PKW soll beim Einparken einen parkenden PKW touchiert haben. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete dies und sprach die Verursacherin an. Im Anschluss entfernte sich die Zeugin von der Örtlichkeit, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Mögliche Verkehrsunfallzeugen, insbesondere die ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 15:45

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen -Nachtragsmeldung

    Remagen (ots) - Ergänzend zur Presse-Erstmeldung der Polizeiinspektion Remagen vom 15.09.2025, 11:39 Uhr ergeht folgende Meldung: Am 15.09.2025 kam es gegen 10:25 Uhr auf der L79 zwischen Remagen und Birresdorf zu einem nahezu frontalem Zusammenstoß von zwei Personenkraftwagen. Durch den sehr heftigen Aufprall wurden sowohl ein 64-jähriger männlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren