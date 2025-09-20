Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Arbeitsgerät in Wershofen

Wershofen (ots)

In der Nacht am Samstag den 15.09.2025 entwendet 2-3 unbekannte Täter in einem Zeitraum von 23:00 - 23:50 Uhr eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Ortschaft Wershofen. Das 400 Kg schwere Arbeitsgerät wurde mit einer Art Rollbrett von seinem Abstellplatz in der Hauptstraße 31 abtransportiert. Vermutlich wurde das Gerät zu einem Transporter oder Anhänger verschoben. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum geben. Wer verfügt eventuell über eine Haustürkamera die den Tatort mit einbezieht?

