Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf - Komplettentwendung eines roten Porsche

Adenau (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, kam es in dem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 13:10 Uhr zu einer Komplettentwendung eines Porsche 911 Carrera 2. Dieser war vorwärts in einer Parklücke auf dem Parkplatz der ehemaligen Lidl-Filiale in 53518 Adenau geparkt. Der Parkplatz befindet sich unmittelbar neben der Kreuzung B 257 / L10 / "Im Broel". Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Oldtimer mit einer Erstzulassung aus dem Jahre 1990. Weiterhin ist anzumerken, dass der Porsche rot (Wagenfarbe: "Indischrot") lackiert war.

Zur Tatzeit war der Parkplatz, wo der genannte Porsche abgestellt wurde, beinahe komplett belegt. Es besteht die Möglichkeit, dass das Fahrzeug auf einen Anhänger oder in ein Transportfahrzeug verladen wurde. Falls Sie verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit auf dem genannten Parkplatz gemacht haben oder möglicherweise Zeuge der Tat sind, werden Sie gebeten sich bei der Polizeiinspektion Adenau telefonisch unter der Telefonnummer 02691-9250 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Weiler, PK

Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

