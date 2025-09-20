PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Motorrädern auf der L202/Flaumbachtal

Treis-Karden (ots)

Am Vormittag des Samstags, den 20.09.2025, kam es auf der L202 von Treis-Karden in Fahrtrichtung Mörsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 70-jähriger niederländischer Motorradfahrer in einer spitz zulaufenden Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem 46-jährigen, ebenfalls niederländischen Motorradfahrer.

Beide Kraftradführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Motorrädern entstanden wirtschaftliche Totalschäden.

Die L202 war im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme sowie zum Zwecke der Bergung der Unfallfahrzeuge für circa 1,5 Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Moselstraße 31
56812 Cochem
02671/984-110

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 00:08

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht in Adenau

    Adenau (ots) - Am 19.09.2025 kam es in Adenau, in der Dr. Klausener Straße, höhe Hausnummer 48, gegenüber des Erich-Klausener Gymnasiums, zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein parkendes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:00 und 20:00 Uhr. Wer kann Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen? Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 00:04

    POL-PDMY: Diebstahl von Arbeitsgerät in Wershofen

    Wershofen (ots) - Diebstahl von Arbeitsgerät in Wershofen. In der Nacht am Samstag den 15.09.2025 entwendet 2-3 unbekannte Täter in einem Zeitraum von 23:00 - 23:50 Uhr eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Ortschaft Wershofen. Das 400 Kg schwere Arbeitsgerät wurde mit einer Art Rollbrett von seinem Abstellplatz in der Hauptstraße 31 abtransportiert. Vermutlich wurde das Gerät zu einem Transporter oder ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:35

    POL-PDMY: Illegale Abfallablagerung

    Grafschaft-Bölingen (ots) - Am 12.09.2025 wurde der Polizei die Ablagerung mehrerer Behältnisse mit Altöl neben einem Wirtschaftsweg in Verlängerung der Elligstraße in Grafschaft-Bölingen gemeldet. Durch bislang unbekannten Täter wurden mehrere Gebinde mit Überresten von Altöl, Lösemittel und anderer umweltschädlicher Substanzen illegal entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Mayen unter der Tel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren