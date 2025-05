Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweirad-Aktion der Polizei - von Kontrollen bis Verkehrsquiz

Kaiserslautern (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich in diesem Jahr an der ersten Kontrollwoche "ROADPOL-2-Wheelers" des Europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeien. Vom 21. bis 23. Mai 2025 liegt der Fokus der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit auf E-Scootern, Fahrrädern und motorisierten Zweirädern. An drei Tagen werden in der Westpfalz allgemeine Verkehrskontrollen und die Überwachung des Tempolimits Schwerpunkte der Aktion sein. Außerdem führt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) eine Fahrradcodierung zum Schutz vor Diebstahl durch. Die Polizei wartet an einem Infostand mit einem Verkehrsquiz und einem Glücksrad auf.

Zum Start der Kontrollwoche am Mittwoch stehen Verkehrsexperten des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kooperation mit dem ADFC zwischen 11 und 15 Uhr in der Schoenstraße (gegenüber der Mensa der Hochschule Kaiserslautern) Bürgerinnen und Bürgern zu Fragen rund ums E-Bike, E-Scooter, Fahrrad - allen, die mit einem Zweirad unterwegs sind - Rede und Antwort. Die Spezialisten bieten interessierten Fahrradfahrern einen technischen Sicherheitscheck an.

Auch der Diebstahlschutz wird ein Thema sein. Der ADFC bietet dazu eine Fahrradcodierung an. Um eine reibungslose Codierung zu gewährleisten, sollen die Besucher bestenfalls den vorausgefüllten und ausgedruckten Codierungsauftrag, ein Ausweisdokument und eine Kopie des Kaufbelegs mitbringen. Hier der Link zum Codierungsauftrag: https://www.adfc-bonn.de/codierung/kaiserslautern. Der Code selbst wird vor Ort erstellt.

Am Glücksrad und beim Quiz der Polizei können Biker und andere Zweiradfahrer ihr Wissen rund um Verkehrsregeln unter Beweis stellen. |erf

