POL-PPWP: Betrüger nutzen Notsituation aus

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich in der Nacht zu Donnerstag in der Schäferstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Als die Halterin des Fahrzeugs am Morgen gegen 7.30 Uhr den Wagen nutzen wollte, fiel ihr auf, dass der Innenraum durchwühlt war. Die Beute der Täter: die Fahrzeugpapiere, ein Ausweisdokument sowie etwas Münzgeld. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Wie die Diebe das Auto öffnen konnten, ist ...

