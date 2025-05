Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Getränkekisten geklaut

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind am frühen Samstagmorgen in ein Restaurant in der Kerststraße eingedrungen. Der Besitzer meldete den Einbruch gegen 13 Uhr bei der Polizei. Ein Blick in die Videoaufzeichnungen des Restaurants zeigte, dass vier bislang unbekannte Personen um 4:25 Uhr in die Räumlichkeiten eindrangen. Sie begaben sich dann in die Kellerräume und entwendeten circa 20 Getränkekästen. Weiter wurde nichts geklaut. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell