Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub vor den Augen der Polizei - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Am Montagabend (30.06.) kam es auf der Hansastraße vor den Augen der Polizei zu einem Raub durch einen 38-Jährigen. Der Tatverdächtige befindet sich nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg in Untersuchungshaft.

Aber von vorn: Gegen 21:45 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung gerade an der Kreuzung Buschhausener Straße/Hansastraße vorbei, als die Beamtin und der Beamte auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Hansastraße aufmerksam wurden. Unmittelbar trennten sie die Personen und nahmen den Sachverhalt auf. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass der 38-jährige Tatverdächtige (Staatsangehörigkeit: deutsch) nur wenige Sekunden zuvor das 30-jährige Opfer mit Schlägen attackiert und ihm im Anschluss seinen Rucksack entwendet hatte. Der 30-Jährige verteidigte sich jedoch, eilte dem Tatverdächtigen hinterher und versuchte, ihn aufzuhalten. Währenddessen schritten dann die Polizistin und der Polizist ein und nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Auch der Rucksack samt Inhalt konnte sichergestellt und dem Opfer wieder ausgehändigt werden.

Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme wurde der Tatverdächtige ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am heutigen Tag einen Haftbefehl gegen den 38-Jährigen, er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell