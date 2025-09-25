POL-PDMY: Presseerstmeldung - Brand einer Scheune
Kirchwald (ots)
Aktuell befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei mit starken Kräften bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK
Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.mayen
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell