POL-PDMY: Presseerstmeldung - Brand einer Scheune

Mayen (ots) - Am 22.09.2025, gegen 14.00 Uhr, kam es an einer Bushaltestelle am Boemundring in Mayen zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 22-jähriger Mann griff scheinbar grundlos einen ebenfalls an der Bushaltestelle wartenden 26-jährigen Mann an und verletzte diesen an Hals, der rechten Hand und am linken Knie. Die Polizei bittet die ebenfalls vor Ort gewesenen unbeteiligten Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion ...

