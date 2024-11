Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 15:40 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe der Straße "Gut Haanhof" in Unkel eine Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher/-in beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten PKW Dacia Sandero im Bereich der Beifahrerseite und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden

