Polizei Paderborn

POL-PB: Mercedes AMG nach Verfolgungsfahrt sichergestellt

Paderborn (ots)

(mh) Der Standort eines schwarzen Mercedes AMG, der am Samstagvormittag, 04. Oktober, an einer Verfolgungsfahrt durch ein Paderborner Wohngebiet beteiligt war (s. Pressemitteilung vom 06. Oktober 2025, 10.19 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6131657), konnte mittlerweile ermittelt werden. Die Polizei stellte den Wagen auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montagabend, 06. Oktober, sicher.

Ein Zeuge hatte sich gegen 19.50 Uhr bei der Polizei gemeldet, da er den AMG kurz zuvor auf einem Garagenhof in einem der Wohngebiete entdeckt hatte, durch die der Mercedes am Samstag gefahren war. Die Ermittlungen zur Verfolgungsfahrt dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

