Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Pkw kollidieren im Auffahrtsbereich - Ein Schwerverletzter

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Dienstag, 07. Oktober, stieß gegen 17.15 Uhr eine 59-Jährige mit ihrem VW im Auffahrtsbereich der A33 mit einem entgegenkommenden Audi-Fahrer zusammen. Dabei verletzte sich der 26 Jahre alte Fahrer schwer.

Die Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der die B64 aus Delbrück kommend Richtung Paderborn und wollte an der Anschlussstelle Schloß Neuhaus auf die A33 Richtung Bielefeld abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Audi, der die B64 in Gegenrichtung befuhr.

Der 26 Jahre alte junge Mann kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus, die Mazda-Fahrerin blieb, bis auf einen Schock, unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

