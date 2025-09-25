PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250925-3: Vier Autos aufgebrochen - Zeugensuche

Brühl (ots)

Täter schlugen Seitenscheiben ein

In der Nacht zu Mittwoch (24. September) sind in Brühl Unbekannte in vier Autos eingebrochen. Die zuständigen Ermittler suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 23 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen der oder die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Dienstag (23. September) 23 Uhr und Mittwochmorgen 8 Uhr morgens zugeschlagen haben. Sie brachen die Seitenscheiben von zwei Autos an der "Von-Heinsberg-Straße", von einem BMW an der "Maximilian-Franz-Straße" und einem Mercedes an der "Lessingstraße" auf. Teilweise entwendeten die Diebe Bauteile aus dem Inneren der Fahrzeuge.

Alarmierte Polizisten nahmen die Aussagen der Geschädigten auf und fertigten Anzeigen. Kriminalbeamte sicherten Spuren an und in den Fahrzeugen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

