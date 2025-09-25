Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250925-1: Jugendlicher bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bergheim (ots)

Radfahrer geriet in den Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (24. September) in Quadrath-Ichendorf ist ein Radfahrer (12) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich an der Unfallstelle um den Leichtverletzten.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Fahrer (65) eines VW gegen 16.30 Uhr auf der Frenser Straße in Richtung Kitschburgstraße gefahren. Kurz hinter der Unterführung sei der 12-Jährige auf seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem VW. Der Jugendliche stürzte und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten befragten Zeugen, dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell