Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250924-2: Falscher Polizist entwendet Tasche

Frechen (ots)

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem circa 170 bis 180 Zentimeter großen, ungefähr 40-jährigen Mann. Er soll sich am Dienstagmittag (23. September) in Frechen als Polizist ausgegeben haben und gemeinsam mit einem Komplizen einen Mann (58) bestohlen haben. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Kappe mit einer Deutschlandflagge auf der Vorderseite und eine Sonnenbrille getragen. Er sei mit einem Sakko bekleidet gewesen. Zudem sei er in einem grauen Peugeot unterwegs gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sei der 58-Jährige gegen 13.15 Uhr auf der Bonnstraße in Richtung Krankenhausstraße gefahren. Kurz vor der Einmündung der beiden Straßen habe ein grauer Peugeot Kombi neben ihm gehalten. Der Beifahrer habe sich als Polizist ausgegeben und den Geschädigten aufgefordert, anzuhalten. Anschließend habe der Unbekannte unter einem Vorwand behauptet, eine Tasche des 58-Jährigen durchsuchen zu müssen. Als der Autofahrer die Tasche aushändigte, sei der Täter mit der Tasche zum Peugeot gerannt und das Auto, an dessen Steuer der Komplize saß, sei in Richtung Bundesautobahn (BAB) 4 davongefahren.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie befragten Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell