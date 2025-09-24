PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250924-2: Falscher Polizist entwendet Tasche

Frechen (ots)

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem circa 170 bis 180 Zentimeter großen, ungefähr 40-jährigen Mann. Er soll sich am Dienstagmittag (23. September) in Frechen als Polizist ausgegeben haben und gemeinsam mit einem Komplizen einen Mann (58) bestohlen haben. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Kappe mit einer Deutschlandflagge auf der Vorderseite und eine Sonnenbrille getragen. Er sei mit einem Sakko bekleidet gewesen. Zudem sei er in einem grauen Peugeot unterwegs gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sei der 58-Jährige gegen 13.15 Uhr auf der Bonnstraße in Richtung Krankenhausstraße gefahren. Kurz vor der Einmündung der beiden Straßen habe ein grauer Peugeot Kombi neben ihm gehalten. Der Beifahrer habe sich als Polizist ausgegeben und den Geschädigten aufgefordert, anzuhalten. Anschließend habe der Unbekannte unter einem Vorwand behauptet, eine Tasche des 58-Jährigen durchsuchen zu müssen. Als der Autofahrer die Tasche aushändigte, sei der Täter mit der Tasche zum Peugeot gerannt und das Auto, an dessen Steuer der Komplize saß, sei in Richtung Bundesautobahn (BAB) 4 davongefahren.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie befragten Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 15:37

    POL-REK: 250923-4: Polizisten nahmen drei Verdächtige fest

    Frechen (ots) - BMW sichergestellt Polizisten haben am Montag (22. September) zwei mutmaßliche Ladendiebe (19, 30) in Frechen vorläufig festgenommen. Einen weiteren Verdächtigen (33) nahmen Polizisten später auf der Wache fest, als er sich nach einem der Festgenommenen erkundigte. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 22 dauern an. Laut Zeugenangaben sollen drei Männer gegen 19.30 Uhr mit zwei mit ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:38

    POL-REK: 250923-3: Einbruch in Lagerraum von Supermarkt - Zeugensuche

    Kerpen (ots) - Täter hebelten Türen auf und stahlen Lebensmittel Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die Sonntagabend (21. September) das Lager eines Supermarktes in Kerpen aufgebrochen und Lebensmittel entwendet haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren