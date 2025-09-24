Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250924-1: Acht Autos bei zwei Verkehrsunfällen beschädigt - mehrere Fahrer leicht verletzt

Brühl, Pulheim (ots)

Bundestraße (B) 59 komplett gesperrt

Bei zwei Verkehrsunfällen in Brühl und Pulheim sind am Dienstag (23. September) insgesamt acht Autos beschädigt und sechs Autofahrer leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten einige der Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Bundesstraße (B) 59 in Pulheim für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen komplett ab.

Gegen 16.30 Uhr geriet ein Daimlerfahrer (62) auf der Römerstraße in Brühl aus bislang ungeklärten Gründen im Kreuzungsbereich zur Liblarer Straße in den Gegenverkehr. Laut Zeugenaussagen kollidierte der 62-Jährige mit drei an einer Ampel wartenden Autos auf der Gegenfahrbahn. Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass ein Abschleppunternehmen sie abtransportieren musste. Rettungskräfte brachten 62-Jährigen und 22-Jährige Autofahrerin in ein Krankenhaus.

Zwei Stunden später soll der Fahrer (35) eines Ford Transit auf der B 59 in Pulheim an einer Ampel in wartende Autos gefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls sind drei Fahrzeuge ineinandergeschoben worden. Hierbei verletzten sich alle Autofahrer (m31, m35, m38, m68) leicht. Rettungskräfte versorgten die Personen an der Unfallstelle.

In beiden Fällen dokumentierten Polizisten die Unfallspuren, veranlassten die Sicherung und Abschleppung der beschädigten Autos und fertigten Verkehrsunfallanzeigen. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell