PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250923-2: Kurierfahrer überfallen - Zeugensuche

Brühl (ots)

Täter flüchtete mit Bargeld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem etwa 180 Zentimeter großen und schlanken Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstagmorgen (23. September) einen Kurierfahrer einer Bäckerei in Brühl-Pingsdorf überfallen und Bargeld erbeutet zu haben. Zur Tatzeit habe er ein helles Sweatshirt mit einer Kapuze, die über den Kopf ins Gesicht gezogen war, getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sei ein Kurierfahrer gegen 6.30 Uhr aus der Bäckerei an der Römerstraße auf den angrenzenden Parkplatz in Richtung eines Kurierfahrzeugs gegangen. Kurz vor dem Wagen soll der Unbekannte aufgetaucht und auf ihn zugegangen sein. Anschließend habe er den Kurier mit einer Waffe bedroht. Der Geschädigte sei rückwärtsgegangen, gestolpert und gestürzt. Dabei habe er Bargeld verloren. Der Täter habe die Tüte aufgehoben und sei damit in Richtung der Straße "Am Römerkanal" geflohen.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Sie befragten Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. Die zuständigen Kriminalermittler sicherten vor Ort die Spuren. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 14:46

    POL-REK: 250922-5: Zeugensuche nach Raub auf Mann

    Frechen (ots) - Täter in BMW und Mercedes geflohen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Sonntag (21. September) einen Mann (31) in Frechen überfallen haben sollen. Dabei wurde der 31-Jährige verletzt, sodass die Beamten eine Rettungswagenbesatzung riefen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:06

    POL-REK: 250922-4: Bei Diebstahl erwischt und Geschädigten verletzt

    Wesseling (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei etwa 180 Zentimeter großen Männern. Einer mit dunklem Vollbart und braunen Haaren soll etwa 40 Jahre alt sein. Er soll von Anwohnern in der Nacht zu Sonntag (21. September) in Wesseling in einem Anbau eines Wohnhauses beim Diebstahl von Werkzeugen beobachtet worden sein. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren