POL-REK: 250923-2: Kurierfahrer überfallen - Zeugensuche

Brühl (ots)

Täter flüchtete mit Bargeld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem etwa 180 Zentimeter großen und schlanken Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstagmorgen (23. September) einen Kurierfahrer einer Bäckerei in Brühl-Pingsdorf überfallen und Bargeld erbeutet zu haben. Zur Tatzeit habe er ein helles Sweatshirt mit einer Kapuze, die über den Kopf ins Gesicht gezogen war, getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sei ein Kurierfahrer gegen 6.30 Uhr aus der Bäckerei an der Römerstraße auf den angrenzenden Parkplatz in Richtung eines Kurierfahrzeugs gegangen. Kurz vor dem Wagen soll der Unbekannte aufgetaucht und auf ihn zugegangen sein. Anschließend habe er den Kurier mit einer Waffe bedroht. Der Geschädigte sei rückwärtsgegangen, gestolpert und gestürzt. Dabei habe er Bargeld verloren. Der Täter habe die Tüte aufgehoben und sei damit in Richtung der Straße "Am Römerkanal" geflohen.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Sie befragten Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. Die zuständigen Kriminalermittler sicherten vor Ort die Spuren. (jus)

