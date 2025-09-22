PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250922-5: Zeugensuche nach Raub auf Mann

Frechen (ots)

Täter in BMW und Mercedes geflohen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Sonntag (21. September) einen Mann (31) in Frechen überfallen haben sollen. Dabei wurde der 31-Jährige verletzt, sodass die Beamten eine Rettungswagenbesatzung riefen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten gegen 0.15 Uhr mit einem schwarzen Mercedes vor der Wohnanschrift des Geschädigten in Habbelrath gestanden und ihn aus seiner Wohnung herausgewunken haben. Einer der Männer sei klein und schmal, etwa 25 bis 30 Jahre alt und im Gesicht rasiert gewesen. Er habe ein blaues T-Shirt getragen. Der zweite Unbekannte sei etwa 175 Zentimeter groß, über 30 Jahre alt und habe einen leichten Bart sowie kurze, dunkelblonde Haare. Er sei mit einem roten T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet gewesen. Der 31-Jährige sei auf die Straße zu den Männern gegangen. Dort habe einer der Unbekannten ihn angesprochen und geschlagen. Der nunmehr Geschädigte sei davongelaufen. Auf seiner Flucht sollen ihm zwei weitere Männer an einem BMW aufgefallen sein. Einer von ihnen habe lange braune Haare, sei etwa 180 Zentimeter groß und 22 bis 25 Jahre alt. Er habe ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose getragen. Ein weiterer 26- bis 27-Jähriger, 180 Zentimeter großer Mann mit braunen kurzen Haaren sei mit einer weißen Pulloverjacke und einer Jeans bekleidet gewesen. Einer der beiden habe ihn angesprochen und mit einem Stock geschlagen und das Handy des Geschädigten geraubt. Danach sollen sie von dem 31-Jährigen abgelassen haben und mit den Autos davon gefahren sein. Ein aufmerksamer Zeuge hörte Schreie auf der Straße und rief die Polizei.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern. Weitere Einsatzkräfte nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und stellten die Oberbekleidung des Geschädigten sicher. Sie fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

