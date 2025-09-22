PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250922-2: Junge bei Zusammenstoß leicht verletzt

Wesseling (ots)

Rettungskräfte brachten Kind in Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (20. September) in Wesseling-Keldenich ist ein Junge (7) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der Fahrer (29) eines Nissan gegen 16.30 Uhr auf der Lenaustraße in Richtung Geibelstraße gefahren. Zur selben Zeit habe das Kind beabsichtigt, mit seinem Tretroller die Lenaustraße zu überqueren. Dabei erfasste der Nissan den Jungen. Der 7-Jährige stürzte und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

