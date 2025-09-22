PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250922-1: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Auto erfasst Zweirad beim Linksabbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (19. September) in Brühl ist eine Radfahrerin (36) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (59) eines VW gegen 12.15 Uhr auf der Kurfürstenstraße in Richtung Kaiserstraße gefahren. Gleichzeitig sei die 36-Jährige auf ihrem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. An der Kreuzung von Kürfürstenstraße und Königstraße sei der 59-Jährige nach links in die Königstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Zweiradfahrerin, die auf die Windschutzscheibe des VW prallte und sich dabei die schweren Verletzungen zuzog.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den Unfall auf, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

