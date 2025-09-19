Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250919-3: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Erftstadt (ots)

Hauptverkehrsstraße voll gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (18. September) in Erftstadt-Liblar hat sich ein Motorradfahrer (71) leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte und ein Notarzt brachten den Mann in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 71-Jährige gegen 11 Uhr auf der Bliesheimer Straße von Blessem in Richtung Bliesheim gefahren sein. Ein vor ihm fahrender Kia habe vor der Einmündung zur Straße "Am Ziegelacker" verkehrsbedingt bremsen müssen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Zweiradfahrer auf den bremsenden Wagen aufgefahren. Anschließend sei der Fahrer auf den Asphalt gestürzt.

Alarmierte Polizisten sperrten gemeinsam mit den Rettungskräften der Feuerwehr die Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen für etwa 30 Minuten komplett ab. Anschließend dokumentierten sie Unfallspuren, veranlassten das Abschleppen des beschädigten Motorrads und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)

