Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250918-2: Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Hürth (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei Männern mit Kapuzen in einem dunklen Kombi, die in der Nacht zu Mittwoch (17. September) in Hürth einen Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen haben sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die drei Unbekannten gegen 3.50 Uhr auf einen P+R Parkplatz an der Ursulastraße gefahren, neben einem Opel Vivaro angehalten und ausgestiegen sein. Einer der Männer habe die Scheibe des Transporters eingeschlagen. Als Anwohner auf die Geräusche aufmerksam wurden, seien die Tatverdächtigen im Auto in Richtung Hans-Böckler-Straße geflüchtet. Der Nutzer des Vivaro habe wenig später festgestellt, dass eine Werkzeugtasche mit elektrischen Werkzeugen fehlte. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell