Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250918-1: Polizisten ziehen Autofahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr

Wesseling (ots)

Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum - Blutprobe

In der Nacht zu Donnerstag (18. September) haben Polizisten in Wesseling einen Autofahrer (23) angehalten und kontrolliert. Der junge Mann steht im Verdacht ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Gegen 2 Uhr stoppten die Beamten den 23-Jährigen in einem Seat auf der Konrad-Adenauer-Straße. Bei der anschließenden Personalienfeststellung gab der Fahrer falsche Daten an. Weil er mehrere körperliche Auffälligkeiten zeigte, entschlossen sich die Beamten eine Blutprobe anzuordnen. Ein Drogenvortest zeigt den möglichen Konsum von Kokain, Cannabis und Amphetamin an.

Auf dem Weg zur Polizeiwache, wo auch seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden sollte, gab der mittlerweile Beschuldigte dann seine richtigen Personalien an. Nach Überprüfung der Angaben und der Entnahme der Blutprobe durch einen Arzt entließen die Beamten den Mann wieder. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie der Angaben von falschen Personalien verantworten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell