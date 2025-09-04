Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 54-Jährige aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

54-Jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße,

Mittwoch, 27.08.2025, 13:00 Uhr

(am) Seit Mittwoch, den 27.08.2025 wird die 54-jährige Semra Ermis aus Wiesbaden vermisst. Sie verließ gegen 13:00 Uhr die Wohnung in der Otto-Wels-Straße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die 54-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare, die meist zu einem strengen Zopf nach hinten gebunden sind. Zuletzt war sie mit einem schwarzen Cardigan gekleidet. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell