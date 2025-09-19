Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250919-1: Unbekannter bedrohte Apothekenmitarbeiterin - Zeugensuche

Brühl (ots)

Täter forderte die Herausgabe von Geld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Mann. Er soll versucht haben, am Donnerstagabend (18. September) eine Apotheke in Brühl zu überfallen und habe dabei eine Mitarbeiterin bedroht. Zur Tatzeit habe er einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose und ein schwarzes Halstuch mit weißen und roten Akzenten sowie einen Rucksack getragen. Zudem habe er sein Gesicht mit einer schwarzen Maske bedeckt gehabt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge habe der Unbekannte die Apotheke am Balthasar-Neumann-Platz gegen 18.30 Uhr betreten. Er sei auf eine Mitarbeiterin hinter einer Kasse zugegangen, habe sie mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Die Angestellte sei zunächst durch die Apotheke und schließlich nach draußen geflüchtet. Der Täter habe sie verfolgt und sei schlussendlich über den Balthasar-Neumann-Platz in Richtung Amtsgericht geflohen.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Mann auf. Sie dokumentierten Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

