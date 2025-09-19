Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250919-2: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Theodor-Heuss-Straße etwa zwei Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (19. September) in Brühl sind zwei Autofahrer (41, 77) verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen sei ein Mann (77) mit seinem Peugeot gegen 10 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs gewesen. Zeitgleich sei der 41-Jährige in Richtung Luxemburger Straße gefahren. Aus bislang ungeklärtem Grund habe der 77-Jährige beabsichtigt den vor sich fahrenden Verkehrsteilnehmer zu überholen. Dabei sei er auf die Gegenfahrbahn ausgeschert und es kam zum Zusammenstoß mit dem BMW. Dabei zog sich der 41-Jährige schwere Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sperrten die Theodor-Heuss-Straße zwischen der Von-Wied-Straße und der Willy-Brandt-Straße ab. Sie dokumentierten Spuren am Unfallort und verfassten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

