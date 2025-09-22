Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250922-4: Bei Diebstahl erwischt und Geschädigten verletzt

Wesseling (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei etwa 180 Zentimeter großen Männern. Einer mit dunklem Vollbart und braunen Haaren soll etwa 40 Jahre alt sein. Er soll von Anwohnern in der Nacht zu Sonntag (21. September) in Wesseling in einem Anbau eines Wohnhauses beim Diebstahl von Werkzeugen beobachtet worden sein. Die beiden anderen Tatverdächtigen sollen ihm schließlich zur Flucht verholfen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sei ein Anwohner eines Wohnhauses in der Nähe des Kreisverkehrs Poststraße und Westring gegen 0.25 Uhr auf verdächtige Geräusche aus einem Anbau aufmerksam geworden. Er habe durch ein Fenster den etwa 40-Jährigen dabei beobachtet, wie er Werkzeuge in Rucksäcken verstaute. Während Angehörige die Polizei informierten und zwei Anwohner versucht hätten, den 40-Jährigen an der Flucht zu hindern, seien zwei weitere Tatverdächtige hinzugekommen.

Im Rahmen einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll ein Geschädigter verletzt worden sein. Den drei Tatverdächtigen sei schließlich die Flucht über die Poststraße gelungen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein, sicherten Spuren und stellten Beweismittel sicher. Sie fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell