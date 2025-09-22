PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250922-3: Fahndung nach zwei Wohnungseinbrecherinnen

Kerpen, Frechen (ots)

Ermittlungen zu Einbrüchen in Kerpen und Frechen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach mehreren tatverdächtigen Frauen, die am Samstag (20. September) in Einfamilienhäuser in Kerpen und Frechen eingebrochen sein sollen.

Bei beiden Einbrüchen beschreiben die Zeugen ähnliche tatverdächtige Frauen im Alter von 25 bis 35 Jahren mit einer Körpergröße von 165 Zentimetern und braunen Haaren, einmal zum Zopf gebunden und einmal als Dutt getragen. Eine Täterin soll eine schwarze Hose und ein helles T-Shirt getragen haben, die Zweite habe eine helle Hose und ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug "GUESS" getragen. Hinweise zu den Täterinnen oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Im Zeitraum von 15 bis 16 Uhr soll das Duo die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "Auf dem Kreuzacker" in Frechen aufgehebelt haben. Als eine Bewohnerin nach Hause gekommen sei und den Einbruch festgestellt habe, sollen ihr die beiden Täterinnen entgegengekommen sein. Auf Zuruf der Geschädigten habe ein Nachbar noch versucht die beiden Frauen aufzuhalten.

Vermutlich dieselben Frauen verschafften sich auch in Kerpen über die Terrassentür zutritt zum Haus an der Straße "An der Mohle". Im Tatzeitraum zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr entwendeten die Täterinnen dort diverse Schmuckstücke.

An beiden Tatorten sicherten Kriminalbeamten Spuren. Polizisten leiteten Fahndungen ein und fertigten Anzeigen wegen des Verdachts des Tageswohnungseinbruchs. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

