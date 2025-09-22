Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Körperverletzung kostet fast 2.000 Euro, Bruder zahlt

Hamburg (ots)

Am Freitag, 19.09. kam ein 50-jähriger tunesischer Staatsangehöriger aus Monastir (Tunesien) kommend am Hamburg Airport an. Gegen 11:30 Uhr wurde er bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig und wurde von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit Mai 2025 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: vorsätzliche Körperverletzung. Es war eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro zu zahlen. Alternativ standen 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 170 Euro Verfahrenskosten. Er konnte die geforderten 1.970 Euro selbst nicht zahlen und rief in seiner Not seinen Bruder an. Dieser zahlte das Geld bei einer Polizeidienststelle in Ludwigshafen ein. Anschließend konnte der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell