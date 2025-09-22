Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg
BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Körperverletzung kostet fast 2.000 Euro, Bruder zahlt
Hamburg (ots)
Am Freitag, 19.09. kam ein 50-jähriger tunesischer Staatsangehöriger aus Monastir (Tunesien) kommend am Hamburg Airport an. Gegen 11:30 Uhr wurde er bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig und wurde von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit Mai 2025 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: vorsätzliche Körperverletzung. Es war eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro zu zahlen. Alternativ standen 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 170 Euro Verfahrenskosten. Er konnte die geforderten 1.970 Euro selbst nicht zahlen und rief in seiner Not seinen Bruder an. Dieser zahlte das Geld bei einer Polizeidienststelle in Ludwigshafen ein. Anschließend konnte der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg
Marcus Henschel
Telefon: 040 500 27-104
Mobil: 0172 427 56 08
Fax: 040 500 27-272
E-Mail: marcus.henschel@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell