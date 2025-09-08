Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - versuchter Totschlag führt zu Einlieferung in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Sonntag kam ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einer Maschine aus Dubai am Hamburg Airport an. Gegen 20:00 Uhr wurde er von Kräften der Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit Ende August 2025 per Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Hamburg gesucht wurde. Tatvorwurf: versuchter Totschlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert.

