Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gesucht

Bergkamen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (11.06.2025) gegen 17:30 Uhr bis Freitag (13.06.2025) gegen 11:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Landwehrpark.

Angaben zu Diebesgut können bislang noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch, sowie zu den Tätern, bitte an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

