Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr kam es in der Herzog-Hedan-Straße, Höhe der Hausnummer 15, zum gewaltsamen Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Es wurden Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Durch Zeugen konnten mindestens zwei Täter auf Fahrrädern erkannt werden.

Wer Hinweise zum Vorfall oder den möglichen Tatverdächtigen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell