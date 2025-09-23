POL-REK: 250923-1: Einladung für Medienvertreter zum Richtfest des neuen Polizeigebäudes in Frechen
Rhein-Erft-Kreis (ots)
Innenminister Herbert Reul, Landrat Frank Rock und Abteilungsleiter der Polizei Hermann-Josef Benzenberg nehmen teil.
Das Richtfest des neuen Polizeigebäudes in Frechen wird am Freitagnachmittag (26. September 2025) um 15 Uhr gefeiert. Nach einer Begrüßung durch den Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Hermann-Josef Benzenberg, sind Redebeiträge des Innenministers Herbert Reul, des Landrats Frank Rock, der Bürgermeisterin Susanne Stupp, der Eigentümer und der Projektentwicklerin geplant. Im Anschluss wird zur Vollendung des Rohbaus und zur Weihe des Hauses der Richtspruch abgehalten.
Außerdem stehen die Vorgenannten zum Thema "neues Polizeigebäude der Polizei in Frechen" als Interviewpartner zur Verfügung.
Wir würden uns freuen, Sie als Medienvertreter beim Pressetermin am
Freitag, 26. September 2025, um 15.00 Uhr in 50226 Frechen, Johannisstraße 40 am dortigen Baustellenbereich
begrüßen zu dürfen.
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell