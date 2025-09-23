PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250923-1: Einladung für Medienvertreter zum Richtfest des neuen Polizeigebäudes in Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Innenminister Herbert Reul, Landrat Frank Rock und Abteilungsleiter der Polizei Hermann-Josef Benzenberg nehmen teil.

Das Richtfest des neuen Polizeigebäudes in Frechen wird am Freitagnachmittag (26. September 2025) um 15 Uhr gefeiert. Nach einer Begrüßung durch den Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Hermann-Josef Benzenberg, sind Redebeiträge des Innenministers Herbert Reul, des Landrats Frank Rock, der Bürgermeisterin Susanne Stupp, der Eigentümer und der Projektentwicklerin geplant. Im Anschluss wird zur Vollendung des Rohbaus und zur Weihe des Hauses der Richtspruch abgehalten.

Außerdem stehen die Vorgenannten zum Thema "neues Polizeigebäude der Polizei in Frechen" als Interviewpartner zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, Sie als Medienvertreter beim Pressetermin am

    Freitag, 26. September 2025, um 15.00 Uhr
    in 50226 Frechen, Johannisstraße 40 am dortigen Baustellenbereich

begrüßen zu dürfen.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 14:46

    POL-REK: 250922-5: Zeugensuche nach Raub auf Mann

    Frechen (ots) - Täter in BMW und Mercedes geflohen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Sonntag (21. September) einen Mann (31) in Frechen überfallen haben sollen. Dabei wurde der 31-Jährige verletzt, sodass die Beamten eine Rettungswagenbesatzung riefen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:06

    POL-REK: 250922-4: Bei Diebstahl erwischt und Geschädigten verletzt

    Wesseling (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei etwa 180 Zentimeter großen Männern. Einer mit dunklem Vollbart und braunen Haaren soll etwa 40 Jahre alt sein. Er soll von Anwohnern in der Nacht zu Sonntag (21. September) in Wesseling in einem Anbau eines Wohnhauses beim Diebstahl von Werkzeugen beobachtet worden sein. Die ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:56

    POL-REK: 250922-3: Fahndung nach zwei Wohnungseinbrecherinnen

    Kerpen, Frechen (ots) - Ermittlungen zu Einbrüchen in Kerpen und Frechen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach mehreren tatverdächtigen Frauen, die am Samstag (20. September) in Einfamilienhäuser in Kerpen und Frechen eingebrochen sein sollen. Bei beiden Einbrüchen beschreiben die Zeugen ähnliche tatverdächtige Frauen im Alter von 25 bis 35 Jahren mit einer Körpergröße von 165 Zentimetern und braunen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren