POL-REK: 250923-1: Einladung für Medienvertreter zum Richtfest des neuen Polizeigebäudes in Frechen

Innenminister Herbert Reul, Landrat Frank Rock und Abteilungsleiter der Polizei Hermann-Josef Benzenberg nehmen teil.

Das Richtfest des neuen Polizeigebäudes in Frechen wird am Freitagnachmittag (26. September 2025) um 15 Uhr gefeiert. Nach einer Begrüßung durch den Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Hermann-Josef Benzenberg, sind Redebeiträge des Innenministers Herbert Reul, des Landrats Frank Rock, der Bürgermeisterin Susanne Stupp, der Eigentümer und der Projektentwicklerin geplant. Im Anschluss wird zur Vollendung des Rohbaus und zur Weihe des Hauses der Richtspruch abgehalten.

Außerdem stehen die Vorgenannten zum Thema "neues Polizeigebäude der Polizei in Frechen" als Interviewpartner zur Verfügung.

Freitag, 26. September 2025, um 15.00 Uhr in 50226 Frechen, Johannisstraße 40 am dortigen Baustellenbereich

