Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250923-4: Polizisten nahmen drei Verdächtige fest

Frechen (ots)

BMW sichergestellt

Polizisten haben am Montag (22. September) zwei mutmaßliche Ladendiebe (19, 30) in Frechen vorläufig festgenommen. Einen weiteren Verdächtigen (33) nahmen Polizisten später auf der Wache fest, als er sich nach einem der Festgenommenen erkundigte. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 22 dauern an.

Laut Zeugenangaben sollen drei Männer gegen 19.30 Uhr mit zwei mit Waren beladenen Einkaufswagen auf den Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Dürenerstraße gerannt sein und die Waren in einen BMW geladen haben. Als Mitarbeitende auf sie zugekommen seien, sollen die Männer davongelaufen sei. Dabei ließen sie den BMW sowie die Einkaufswagen am Parkplatz zurück. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern und stoppten zwei Verdächtige. Weitere Beamte fanden in einem der Einkaufswagen eine Tasche mit Werkzeugen und stellten diese sowie den BMW sicher. Sie befragten Zeugen vor Ort und nahmen den Sachverhalt auf. Einige Stunden später erschien ein 33-Jähriger auf der Polizeiwache, auf den die Beschreibung der Zeugen passte. Er gab an, dass er informiert wurde, dass sein Angehöriger festgenommen worden sei. Nach einer kurzen Überprüfung seiner Daten nahmen die Polizisten den bereits polizeibekannten Mann fest. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

