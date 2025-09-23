Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250923-3: Einbruch in Lagerraum von Supermarkt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Täter hebelten Türen auf und stahlen Lebensmittel

Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die Sonntagabend (21. September) das Lager eines Supermarktes in Kerpen aufgebrochen und Lebensmittel entwendet haben sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten zwischen 20.50 Uhr und 21.05 Uhr zwei rückwärtige Türen eines Supermarktes an der Rathausstraße aufgehebelt haben. Sie sollen im Lager zahlreiche Kartons geöffnet und schließlich mit einem Einkaufswagen voller Waren geflüchtet sein.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell