BPOL-HH: Alkoholisiert und aggressiv: Mann zeigt "Hitlergruß" und ruft "Sieg Heil" im Zug- Tatverdächtiger durch Bundespolizei gestellt-

Hamburg (ots)

Am 20.09.2025 gegen 13.10 Uhr nahmen Bundespolizisten einen verbal aggressiven und alkoholisierten Mann (m.49) im Hamburger Hauptbahnhof vorläufig fest. Laut Zeugenaussagen soll der Tatverdächtige zuvor in einem mit Fahrgästen voll ausgelasteten Zug (RB 61) auf der Fahrt von Itzehoe nach Hamburg den sogenannten "Hitlergruß" mehrfach gezeigt und lautstark "Sieg Heil" gerufen haben.

"Nach Einfahrt des Zuges konnte der Tatverdächtige den Zug zügig verlassen und wurde nach einer gezielten Fahndung noch im Hauptbahnhof von einer Streife der Bundespolizei gestellt."

Der polizeilich einschlägig bekannte Mann wurde zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 49-Jährige mit einem Platzverweis für den Hamburger Hauptbahnhof entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber vom LKA der Hamburger Polizei geführt.

