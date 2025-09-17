Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Aggressiver Mann belästigt Fahrgäste im Zug und ruft lautstark "Heil Hitler"-

Hamburg (ots)

Am 16.09.2025 gegen 16.30 Uhr soll ein "Fahrgast" (m.58) in einem Zug (RE 70) auf der Fahrt nach Kiel zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und dem Bahnhof Dammtor Fahrgäste zunächst in aggressiver Form belästigt haben.

"Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte den so genannten "Hitlergruß" gezeigt und lautstark "Heil Hitler" im Zug gerufen haben."

Über die Notfallleitstelle der Fernbahn wurde der Zug im Bahnhof Dammtor angehalten und die Bundespolizei angefordert. Zeugen bestätigten die strafbare Handlung. Der Beschuldigte wurde aus dem Zug auf den Bahnsteig verbracht und die Personalien durch die eingesetzte Streife der Bundespolizei überprüft. Der deutsche Staatsangehörige erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof und musste vor Ort entlassen werden.

"Bundespolizisten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) ein."

Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen vom LKA der Hamburger Polizei geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell