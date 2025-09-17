Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ladendiebstahl wird per Haftbefehl Gesuchtem zum Verhängnis-

Hamburg (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde am 16.09.2025 gegen 13.00 Uhr von einem Kaufhausdetektiv in einem Drogeriemarkt im Hamburger Hauptbahnhof bei dem Diebstahl von Kopfhörern (Wert: 20,00 Euro) ertappt. Bis zum Eintreffen angeforderter Bundespolizisten konnte der Beschuldigte (m.55) vor Ort festgehalten werden.

Ein Streifenteam der Bundespolizei überprüfte anschließend die Personaldaten des Tatverdächtigen im Fahndungssystem; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme. Seit Anfang August wurde der wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (PKW) Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht.

"Der türkische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 1.500,00 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht".Jetzt hat der Mann noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen zu verbüßen."

Ein angeforderter Arzt stellte auf dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 55-Jährige einer Haftanstalt zugeführt.

