BPOL-HH: Drogeriemarkt im Hamburger Hauptbahnhof: Mutmaßlicher Ladendieb soll 41 Artikel im Wert von über 1000 Euro entwendet haben-
Hamburg (ots)
Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (m.62) am 11.09.2025 gegen 13.00 Uhr insgesamt 41 Artikel im Wert von 1095,00 Euro in einem Drogeriemarkt im Hamburger Hauptbahnhof entwendet haben.
"Das Diebesgut (u.a. Modeschmuck, Pflegeartikel, sowie 28 Gutscheinkarten) verstaute der mutmaßliche Ladendieb unter der Kleidung und in den Hosen- und Jackentaschen."
Ein Kaufhausdetektiv beobachtete die Tathandlungen und hielt den deutschen Staatsangehörigen beim Verlassen des Geschäfts bis zum Eintreffen einer angeforderten Streife der Bundespolizei vor Ort fest. Das gesamte Diebesgut wurde von den eingesetzten Bundespolizisten nach Durchsuchung der Kleidung aufgefunden und an den Kaufhausdetektiv übergeben. Zur Feststellung der Personalien wurde der Tatverdächtige zum Bundespolizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille.
"Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren (Verdacht des Diebstahls) eingeleitet."
Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden.
