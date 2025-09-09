Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mit über 4 Promille: Bundespolizei nimmt Mann am Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam

Hamburg (ots)

Am 9. September 2025 pöbelte ein 27-jähriger Mann gegen 4:05 Uhr eine Präsenzstreife der Bundespolizei in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs an. Die eingesetzten Kräfte kontrollierten den Mann daraufhin und stellten fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Da er sich den Beamten gegenüber aggressiv verhielt, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Anschließend wurde er dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,21 Promille. Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des in Bahrenfeld lebenden Mannes fest. Anschließend bekam er in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: "Leider kommt es durch stark alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu schweren Unfällen im Bahnbereich. Häufig gefährden sich alkoholisierte Personen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer."

