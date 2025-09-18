Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: In den falschen Zug gestiegen: Mann zieht während der Fahrt einfach die Notbremse!

Hamburg (ots)

Am 17.09.2025 gegen 21.00 Uhr soll ein Fahrgast (m.27) bei Ausfahrt eines Metronom-Zuges aus dem Hamburger Hauptbahnhof bei einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h einfach eine im Zug angebrachte Nothilfeeinrichtung (Notbremse) betätigt haben. Der Metronom-Zug kam durch die Zwangsbremsung zum Stehen, Fahrgäste wurde nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei nicht verletzt. Der Triebfahrzeugführer konnte die Störung beseitigen und setzte die Fahrt zunächst Richtung Harburg fort. Zeugen beobachteten zuvor, dass ein Mann offensichtlich grundlos die Nothilfeeinrichtung im Zug betätigt hatte und informierten das Zugpersonal. Über die Notfallleitstelle der Bahn wurde anschließend die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg über die strafbare Handlung informiert.

"Der Zug wurde im Bahnhof Harburg gestoppt. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Beschuldigten (m.27) im Zug feststellen. Der syrische Staatsangehörige gab die Tat umgehend zu und äußerte sich zum Tatvorwurf gegenüber der Streife der Bundespolizei wie folgt: Er habe im fahrenden Metronom bemerkt, dass er den falschen Zug genommen hatte und hatte daraufhin die Notbremse gezogen."

Atemalkohol konnten die eingesetzten Bundespolizisten bei dem Beschuldigten nicht feststellen.

"Gegen den 27- Jährigen wurde nach Überprüfung der Personaldaten ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln) eingeleitet."

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell