POL-AC: Frau verletzt - Polizei ermittelt nach Schlägerei im Festzelt

Aachen (ots) - Am Donnerstag (29.05.2025) wird der Karlspreis an die Präsidentin der Europäischen Kommission Dr. Ursula von der Leyen im Krönungssaal des Aachener Rathauses verliehen. Die Polizei Aachen hat das Sicherheitskonzept vorbereitet. Durch einzelne Maßnahmen kann es zu Beeinträchtigungen des Straßen- und Personenverkehrs kommen. Bereits am Tag vor der ...

