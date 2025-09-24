Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250924-4: Fünf Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In zwei Fällen Werkzeuge und Bekleidung entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Montag (22. September) und Dienstag (23. September) fünf Fahrzeuge in Wesseling und in Erftstadt aufgebrochen haben sollen. Die Beamten der Kriminalkommissariate 22 und 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Wesseling sollen Unbekannte zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 6 Uhr auf dem Friedensweg an einem Ford Transit eine Scheibe eingeschlagen haben. Hier sollen sie eine Brille und eine Jacke entwendet haben. Zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 8 Uhr sollen Täter an zwei Renaults, die an der Brühler Straße in der Nähe der Rodenkirchener Straße standen, die Seitenscheiben eingeschlagen haben. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr soll auf der Hubertusstraße an einem Mercedes Vito eine Seitenscheibe eingeschlagen worden sein. Hier soll nichts entwendet worden sein.

In Erftstadt sollen Diebe zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 8 Uhr einen Opel Combo in der Nähe der Meisenstraße aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben. Alarmierte Polizisten stellten ein aufgebrochenes Schloss fest.

In allen Fällen fertigten die Beamten Strafanzeigen und dokumentierten Spuren. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell